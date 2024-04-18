Республиканцы раскритиковали план спикера Джонсона по выделению средств Киеву

«Я проголосую против. Я никогда не голосовал в пользу выделения каких-либо средств Украине и не сделаю этого на этот раз», — отметил член Палаты представителей Трой Нелс (республиканец от штата Техас). Республиканец Эрик Берлисон, представляющий в нижней палате штат Миссури подчеркнул, что «совершенно разочарован». «Не знаю, сколько еще люди будут это терпеть, потому что все, что он [Джонсон] делает, — это помогает демократам», — считает член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).