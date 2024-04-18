Страны G7 будут мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие третьим странам

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) будут тесно сотрудничать и принимать меры, направленные на снижение возможностей Ирана по производству, приобретению и передаче третьим странам вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков «семерки» по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы обеспечим тесную координацию любых будущих мер, направленных на снижение возможностей Ирана приобретать, производить или передавать вооружения в целях дестабилизации региона», — говорится в документе, опубликованном на сайте итальянского председательства в организации. Главы финансовых ведомств и центробанков G7 также осудили «беспрецедентное нападение Ирана на Израиль».
Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.