Президент Колумбии выразил заинтересованность во вступлении страны в БРИКС

ГАВАНА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро выразил заинтересованность в присоединении его страны к БРИКС, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен способствовать продвижению кандидатуры соседней страны.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена как можно скорее, президент Лула приветствовал эту инициативу и привержен продвижению кандидатуры Колумбии», — говорится в заявлении по итогам переговоров президентов Бразилии и Колумбии, опубликованном в среду на сайте правительства Колумбии.
В настоящее время объединение включает 10 государств. Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.