Губернатор Иркутской области выступит с ежегодным посланием

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представит Законодательному собранию Иркутской области и общественности ежегодное послание о положении дел в регионе. Мероприятие состоится в Суворовском военном училище в Иркутске сегодня, 18 апреля. Об этом пишет ИА IrktuskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.