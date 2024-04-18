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Губернатор Иркутской области выступит с ежегодным посланием

Игорь Кобзев расскажет о положении дел в регионе сегодня, 18 апреля.

Источник: Правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представит Законодательному собранию Иркутской области и общественности ежегодное послание о положении дел в регионе. Мероприятие состоится в Суворовском военном училище в Иркутске сегодня, 18 апреля. Об этом пишет ИА IrktuskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Глава Приангарья расскажет, чего удалось добиться в 2023 году, а также по каким направлениям необходимо усилить работу. Кроме того, губернатор познакомит с важнейшими этапами деятельности правительства области в 2024 году.