Губернатор Иркутской области выступит с ежегодным посланием

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представит Законодательному собранию Иркутской области и общественности ежегодное послание о положении дел в регионе. Мероприятие состоится в Суворовском военном училище в Иркутске сегодня, 18 апреля. Об этом пишет ИА IrktuskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Глава Приангарья расскажет, чего удалось добиться в 2023 году, а также по каким направлениям необходимо усилить работу. Кроме того, губернатор познакомит с важнейшими этапами деятельности правительства области в 2024 году.