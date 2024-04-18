К пилотированию F-16 на Украине могут привлечь ЧВК, допустил эксперт

Ряд западных стран пообещали Киеву поставить F-16, а неоднократные задержки объясняют сложностью их подготовки и развертывания, а также необходимостью обучить достаточное количество пилотов.
«Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине», — сказал эксперт.
По его словам, с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем. «Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе “Казье” по программе, которая примерно копирует программу подготовки французских летчиков-истребителей. Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, уже отправляют либо в Англию, либо в США для повышения квалификации по английскому», — рассказал де Латтр.
На французской базе украинских пилотов на первом этапе обучают на турбовинтовом самолете РС-21, в котором кабина пилота оцифрована, в отличие от украинских самолетов. Пилот должен пройти на такой машине «акклиматизацию» — привыкнуть к использованию приборов. На втором этапе — пересаживают на старые списанные самолеты Alfa Jet, и только после этого могут отправить на обучение пилотированию F-16, сказал собеседник агентства.
По его словам, если F-16 применяют в боевой работе профессионально, то это не украинские пилоты. Единственное, что смогли сделать украинские, это осуществить перелет на F-16 с базы на базу в Европе, отметил де Латтр.
«Может быть, сложится ситуация, когда скажут, что украинский пилот, обучавшийся на F-16, на самом деле будет французом», — заключил эксперт.