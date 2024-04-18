Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — сказала она. По ее мнению, неосторожные действия могут стать причиной «нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».