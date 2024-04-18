В Приморье обсудили стратегию развития внешней торговли и экспорта

В Приморском крае состоялось первое в текущем году собрание экспортного совета, включающего в себя представителей бизнеса, деловых ассоциаций и региональных структур поддержки предпринимательства. По информации пресс-службы правительства Приморского края, на повестке дня стояли вопросы итогов внешнеторговой активности за предыдущий год, планы участия в международной выставке Российско-Китайского ЭКСПО и перспективы экспорта в сфере аквакультуры, а также тема международных грузоперевозок.
Андрей Блохин, министр экономического развития края, поделился данными о внешнеторговом обороте региона, который в прошлом году достиг 13,2 миллиарда долларов. Он отметил, что основная часть экспорта, составляющая 92%, направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упомянул активное сотрудничество с государствами СНГ. Экспорт из Приморья превысил 3 миллиарда долларов, в то время как импорт вырос на 11,1% и составил 10,2 миллиарда долларов.
Елена Демиденко, руководитель представительства Российского экспортного центра во Владивостоке, сделала обзор по функционированию платформы «Мой экспорт», предоставляющей доступ к государственным услугам для компаний, стремящихся выйти на международные рынки. Она подчеркнула, что сервис упрощает получение поддержки, необходимых документов и лицензий для экспортеров, и сообщила о планах по расширению списка финансовых продуктов на платформе.
Как сообщает правительство региона, в Национальном рейтинге состояния инвестклимата регион сейчас занимает 13 место и входит в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа.