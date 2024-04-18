В Приморье обсудили стратегию развития внешней торговли и экспорта

Андрей Блохин, министр экономического развития края, поделился данными о внешнеторговом обороте региона, который в прошлом году достиг 13,2 миллиарда долларов. Он отметил, что основная часть экспорта, составляющая 92%, направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упомянул активное сотрудничество с государствами СНГ. Экспорт из Приморья превысил 3 миллиарда долларов, в то время как импорт вырос на 11,1% и составил 10,2 миллиарда долларов.