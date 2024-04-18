На выборах губернатора Челябинской области можно будет проголосовать дистанционно

Сообщается, что регион подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
«Дистанционное электронное голосование набирает очень большую популярность у наших избирателей. На сей момент, хочу сказать, так как мы переходим к следующему этапу работы — в сентябре нас ждет довольно мощная выборная кампания на региональном уровне. К нам уже поступили заявки на применение ДЭГ из 23 субъектов РФ», — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, потенциально поучаствовать в ДЭГ могут более 10 млн избирателей. Также Памфилова добавила, что из заявившихся регионов пять ранее ДЭГ не применяли, а всего применение такой дополнительной формы голосования предполагается в ходе более чем 340 избирательных кампаний.
«Из них пока шесть кампаний по выборам высших должностных лиц — Республика Алтай, Вологодская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, две кампании по выборам в Заксобрания — Республика Алтай, Севастополь», — уточнила она. Также заявки на ДЭГ подали Республика Коми, Алтайский, Камчатский, Пермский, Приморский края, Архангельская и Ярославская области.
Решение о конечном количестве участников ДЭГ будет принято не позднее июня.
Применение ДЭГ на выборах разного уровня практикуется с 2019 года.
В Единый день голосования в сентябре-24 планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 82 субъектах РФ. В том числе в 16 регионах пройдут прямые выборы их руководителей, еще в трех регионах глав изберут парламенты — это Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в Заксобрания. В Хакасии состоятся довыборы в Госдуму по одномандатному округу.
Осенью в Челябинской области пройдет 61 избирательная кампания, будут замещены 495 мандатов регионального и муниципального уровня. Самыми значимыми станут выборы губернатора. В административном центре пройдут выборы депутатов Челябинской городской Думы по новой схеме. Выборы в органы местного самоуправления также пройдут в пяти городских округах и 17 муниципальных районах Южного Урала.