На выборах губернатора Челябинской области можно будет проголосовать дистанционно

В Единый день голосования в сентябре-24 планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 82 субъектах РФ. В том числе в 16 регионах пройдут прямые выборы их руководителей, еще в трех регионах глав изберут парламенты — это Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в Заксобрания. В Хакасии состоятся довыборы в Госдуму по одномандатному округу.