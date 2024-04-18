Власти рассказали, как собираются ускорить приватизацию госимущества

В частности, были сформированы списки подлежащих приватизации и выходу на местный фондовой рынок государственных активов. В него вошли около 250 государственных долей, почти тысяча объектов недвижимости и 12 предприятий.
Для ускорения процесса реализации уже выставленных на торги объектов предусмотрены определенные послабления.
К примеру, если госактивы не были проданы в течение трех месяцев, их стоимость будет поэтапно снижаться до 10% от стартовой цены. Исключение составят те, что находятся в Ташкенте и областных центрах.
Предпринимателям, которые арендовали через аукцион госимущество и не менее пяти лет выполняли взятые на себя обязательства, предоставят право приобрести его напрямую по оцененной стоимости.
Стартовая стоимость земельных участков несельскохозяйственного назначения, нереализованных в течение трех месяцев, будут снижаться до 30%, а если не были проданы в течение шести месяцев — до 10 процентов. Исключение — Ташкент и областные центры.
Также предприниматели смогут купить землю в рассрочку — выплатить 15% в течение трех месяцев, оставшуюся часть — в течение десяти лет. Платежи будет разрешено осуществлять за счет средств Фонда приватизации.
Кроме того, в рамках новой программы сформированы перечни земельных участков вдоль международных автомобильных дорог. Они будут выставляться на аукцион для строительства современных объектов торговли и бытовых услуг на основе мастер-плана. Оформление реализованных земельных участков на покупателя будет осуществляться без ограничений.
В заключение на совещании обсудили ускорение трансформации и приватизации крупных предприятий с участием государства.