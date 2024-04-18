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Власти рассказали, как собираются ускорить приватизацию госимущества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкату Мирзиёеву рассказали, как планируется ускорить процесс приватизации государственных объектов. По поручению президента в правительстве подготовили новую программу по этому вопросу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В частности, были сформированы списки подлежащих приватизации и выходу на местный фондовой рынок государственных активов. В него вошли около 250 государственных долей, почти тысяча объектов недвижимости и 12 предприятий.

Для ускорения процесса реализации уже выставленных на торги объектов предусмотрены определенные послабления.

К примеру, если госактивы не были проданы в течение трех месяцев, их стоимость будет поэтапно снижаться до 10% от стартовой цены. Исключение составят те, что находятся в Ташкенте и областных центрах.

Предпринимателям, которые арендовали через аукцион госимущество и не менее пяти лет выполняли взятые на себя обязательства, предоставят право приобрести его напрямую по оцененной стоимости.

Стартовая стоимость земельных участков несельскохозяйственного назначения, нереализованных в течение трех месяцев, будут снижаться до 30%, а если не были проданы в течение шести месяцев — до 10 процентов. Исключение — Ташкент и областные центры.

Также предприниматели смогут купить землю в рассрочку — выплатить 15% в течение трех месяцев, оставшуюся часть — в течение десяти лет. Платежи будет разрешено осуществлять за счет средств Фонда приватизации.

Кроме того, в рамках новой программы сформированы перечни земельных участков вдоль международных автомобильных дорог. Они будут выставляться на аукцион для строительства современных объектов торговли и бытовых услуг на основе мастер-плана. Оформление реализованных земельных участков на покупателя будет осуществляться без ограничений.

В заключение на совещании обсудили ускорение трансформации и приватизации крупных предприятий с участием государства.