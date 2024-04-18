Лукашенко надеется на скорую встречу с Манангагвой

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил своего зимбабвийского коллегу Эммерсона Мнангагву и дружественный народ этой страны с Днем Независимости.
Поздравление опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Как отмечается в тексте, Зимбабве сбросило колониальные оковы 44 года тому назад. Государство получило возможность проведения самостоятельной внешней и внутренней политику, направленной на обеспечение устойчивого развития страны и повышение качества жизни граждан.
«Беларусь с удовлетворением наблюдает за успешными динамичными изменениями в различных отраслях экономики Зимбабве», — уточнил Лукашенко.
Также президент Беларуси полагает, что большую роль играет обмена визитами на высшем уровне, которые укрепляют двусторонние контакты. Он также выразил надежду на скорую встречу с Эммерсоном Мнангагвой, которая должна пройти на территории Беларуси.
«Убежден, практическая реализация достигнутых ранее договоренностей и результаты Вашего будущего визита в Беларусь поспособствуют нашему стратегическому партнерству и плодотворному взаимодействию, ориентированному на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Лукашенко.
Он также поделал Мнангагве крепкого здоровья и успехов, а жителям Зимбабве — счастья и благополучия.
Важные встречи и визиты
В феврале Замбабве посетил глава белорусского МИД Сергей Алейник. Он передал зимбабвийскому лидеру послание президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Мнангагвы в республику.
Президент Зимбабве подтвердил, что намерен посетить Беларусь.
Кроме того, Алейник передал приглашение первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва посетить Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
Напомним, что с 30 января по 1 февраля прошлого года президент Беларуси находился с государственным визитом в Зимбабве, где провел переговоры с лидером страны.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, о расширении торгово-экономического сотрудничества, кооперационных связей. Белорусская делегация подписала ряд важных двусторонних договоров и соглашений.
Позже в марте в Минск прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава.
В апреле белорусскую столицу посетила и супруга зимбабвийского лидера Оксилия Мнангагва. Первая леди Зимбабве встретилась с белорусским президентом и главой МИД.
В сентябре, поздравляя Мнангагву с днем рождения, Лукашенко признался, что не только высоко ценит дружеские отношения с президентом Зимбабве, но и рассчитывает на новую встречу, чтобы «продолжить открытый и конструктивный диалог».