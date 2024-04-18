Мирзиёеву представили новую программу приватизации — что она предусматривает

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавката Мирзиёева проинформировали о программе приватизации на 2024 год и мероприятиях, направленных на ее эффективную реализацию, сообщает пресс-служба президента.
Ранее, в ходе видеоселекторного совещания по вопросам развития экономики в январе текущего года, глава государства поручил Кабинету Министров подготовить новую программу приватизации. Ее разработали на основе анализа эффективности долей в предприятиях с государственным участием и объектов недвижимости государственного имущества.
Для сокращения участия государства в экономике сформировали списки около 250 государственных долей, выставляемых на публичные торги, почти тысячи объектов недвижимости предприятий с участием государства и 12 предприятий, по которым будет проведено публичное предложение акций на местном фондовом рынке.
В связи с тем, что продажа ранее выставленных на торги объектов продвигается медленно, для ускорения этого процесса и увеличения доли частного сектора в экономике предусмотрели определенные послабления.
«К примеру, если государственные активы (за исключением активов в городе Ташкенте и областных центрах) не были проданы в течение трех месяцев, их стоимость будет поэтапно снижаться до 10% от стартовой цены. Предпринимателям, которые арендовали через аукцион государственное имущество в течение не менее пяти лет по состоянию на 1 января 2024 года и выполнили взятые на себя обязательства, предоставляется право приобрести его напрямую по оцененной стоимости», — говорится в сообщении.
Стартовая стоимость земельных участков несельскохозяйственного назначения (исключение составляют Ташкент и областные центры), нереализованных в течение трех месяцев, будут снижаться до 30%, а если не были проданы в течение шести месяцев — до 10%.
Также предусмотрена возможность осуществлять 15% оплаты в течение трех месяцев, оставшейся части — в течение десяти лет.
Платежи для устранения недостатков в кадастровых документах объектов недвижимости, включенных в программы приватизации, будет разрешено осуществлять за счет средств Фонда приватизации.
Кроме того, в рамках новой программы сформированы перечни земельных участков, выставляемых на торги для размещения объектов торговли и услуг вдоль международных автодорог, а также для предпринимательской и градостроительной деятельности, упрощается выставление их на торги.
«В этой связи предлагается внедрение нового порядка. В частности, земельные участки, расположенные вдоль международных автомобильных дорог независимо от их категории, будут выставляться на аукцион для строительства современных объектов торговли и бытовых услуг на основе мастер-плана. Оформление реализованных земельных участков на покупателя будет осуществляться без ограничений», — говорится в сообщении.
Речь шла о трансформации и приватизации крупных предприятий с участием государства, рассмотрены предложения по ускорению этих процессов, а также меры по приватизации предприятий с государственной долей, обслуживающих аграрный сектор.
«Глава государства дал указания ускорить эти процессы, развивать предпринимательство на базе приватизированных зданий и сооружений, создавать больше рабочих мест», — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул, что постоянное увеличение доли частного сектора в подведомственных сферах, продажа неэффективно используемых и пустующих активов должны стать основными задачами хокимиятов на местах и руководителей отраслей.