Мирзиёеву представили новую программу приватизации — что она предусматривает

«К примеру, если государственные активы (за исключением активов в городе Ташкенте и областных центрах) не были проданы в течение трех месяцев, их стоимость будет поэтапно снижаться до 10% от стартовой цены. Предпринимателям, которые арендовали через аукцион государственное имущество в течение не менее пяти лет по состоянию на 1 января 2024 года и выполнили взятые на себя обязательства, предоставляется право приобрести его напрямую по оцененной стоимости», — говорится в сообщении.