В Самаре и Новокуйбышевске начала вещать новая радиостанция «Гордость»

Новая патриотическая радиостанция «Гордость» начала вещать в Самаре и Новокуйбышевске, об этом сообщили в правительстве региона. На этой радиоволне можно услышать патриотические песни, и все они — на русском языке. В репертуаре — как современные хиты, так и мелодии времен Великой Отечественной войны.