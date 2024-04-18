В Самаре и Новокуйбышевске начала вещать новая радиостанция «Гордость»

Новая патриотическая радиостанция «Гордость» начала вещать в Самаре и Новокуйбышевске, об этом сообщили в правительстве региона. На этой радиоволне можно услышать патриотические песни, и все они — на русском языке. В репертуаре — как современные хиты, так и мелодии времен Великой Отечественной войны.
— Новое радио появилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — уточнили в правительстве Самарской области.
Помимо музыки, в эфире радио «Гордость» можно услышать информацию о героической истории России, о достижениях страны, о традициях разных народов нашей страны, о наших современниках