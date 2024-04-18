Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре и Новокуйбышевске начала вещать новая радиостанция «Гордость»

Жители Самары могут слушать новую патриотическую радиостанцию.

Источник: Комсомольская правда

Новая патриотическая радиостанция «Гордость» начала вещать в Самаре и Новокуйбышевске, об этом сообщили в правительстве региона. На этой радиоволне можно услышать патриотические песни, и все они — на русском языке. В репертуаре — как современные хиты, так и мелодии времен Великой Отечественной войны.

— Новое радио появилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — уточнили в правительстве Самарской области.

Помимо музыки, в эфире радио «Гордость» можно услышать информацию о героической истории России, о достижениях страны, о традициях разных народов нашей страны, о наших современниках и т. д. По всей России новое радио пока вещает только в 13 городах, в число которых и вошли Самара с Новокуйбышевском.