Депутаты расширяют число туристов-льготников

После принятия в первом чтении этого проекта парламентарии перешли к другому — изменяющему региональное законодательство. Ее автором стал, в том числе, негодующий до этого господин Ржаненков. Он предложил ввести еще одну категорию граждан, которую следует освободить от уплаты курортного сбора. Согласно тексту законопроекта, курортный сбор смогут не выплачивать члены семей, в которых трое и более детей, при этом возраст старшего ребенка не превышает 18 лет либо 23 лет, если он учится. Сейчас освобождаются от сбора лишь многодетные семьи, где старший ребенок — несовершеннолетний. В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан в соответствии с указом президента о поддержке многодетных семей. Как заметил господин Ржаненков, если закон примут, социальная напряженность сбавится. Проект одобрен депутатами в первом чтении.