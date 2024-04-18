Депутаты расширяют число туристов-льготников

На заседании ЗакСа в среду, 17 апреля, обсуждались две инициативы: одна региональная, другая федеральная. Сначала группа депутатов из бюджетно-финансового комитета парламента заявила о необходимости обратиться в Государственную думу России с предложением полностью освободить платежи по курортному сбору от комиссии за оплату через электронные терминалы. Парламентарии рассказали, что отельеры выразили некоторые опасения насчет лишних трат гостиниц. Администрирование курортного сбора выходит для отелей дороже, так как при безналичной оплате туристов банки берут вознаграждение до 3,5%. Депутаты поддержали идею, что не стоит обременять отельеров лишними тратами, так как это может привести к выводу денег в «серую» зону.
Кроме того, они предложили освободить от этого налога гражданских специалистов, которые работали в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), гражданские специалисты смогут предъявить «любые документы», подтверждающие их нахождение в зоне СВО, чтобы не выплачивать курортный сбор. В число таких бумаг, пояснил он, входят, например, справки с работы и распоряжения командования.
Неожиданное высказывание сделал единоросс Александр Ржаненков. По его словам, подобный налог может отпугнуть потенциальных туристов от идеи посещения Петербурга. Он напомнил о встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с президентом Владимиром Путиным, на котором градоначальник объяснялся, почему регион не является лидером по популярности у туристов. Однако господина Ржаненкова осек господин Четырбок. Он сказал, что коллега с предложениями отменить сбор «немного опоздал».
После принятия в первом чтении этого проекта парламентарии перешли к другому — изменяющему региональное законодательство. Ее автором стал, в том числе, негодующий до этого господин Ржаненков. Он предложил ввести еще одну категорию граждан, которую следует освободить от уплаты курортного сбора. Согласно тексту законопроекта, курортный сбор смогут не выплачивать члены семей, в которых трое и более детей, при этом возраст старшего ребенка не превышает 18 лет либо 23 лет, если он учится. Сейчас освобождаются от сбора лишь многодетные семьи, где старший ребенок — несовершеннолетний. В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан в соответствии с указом президента о поддержке многодетных семей. Как заметил господин Ржаненков, если закон примут, социальная напряженность сбавится. Проект одобрен депутатами в первом чтении.
«Принятый сегодня за основу законопроект быстро пройдет все стадии рассмотрения в парламенте и станет полноценным законом к началу летних школьных каникул и сезона белых ночей», — делится поддерживающая этот законопроект лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина.
С 1 апреля в Петербурге начал действовать эксперимент по сбору «курортного налога». Туристам придется заплатить 100 рублей за каждые сутки пребывания в городе. Программа, согласно федеральному закону, продлится до конца 2024 года. Правительство Петербурга прогнозирует, что городская казна благодаря эксперименту пополнится на 310 млн рублей.