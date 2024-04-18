Газовые компании в Самаре обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования

Самарские газовые компании обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования (ВДГО и ВКГО). Совещание на эту тему 17 апреля провел губернатор Дмитрий Азаров. В нем также участвовали руководители газораспределительных организаций, УФАС Самарской области, профильных ведомств областного правительства.
— Коллеги, сегодня мы проводим очередное совещание, но контекст этого разговора будет сильно отличаться от того, что было раньше. Увещевания закончились. Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно.
Губернатор отметил, что по закону тарификация услуг на ВДГО и ВКГО не входит в полномочия региональных властей: такие решения принимают сами компании. Но газовиков предупреждали, что злоупотреблять этим правом нельзя. В приоритете у властей — интересы людей, и Дмитрий Азаров подчеркнул, что оплата за обслуживание газового оборудования должна быть разумной.
После обращения губернатора Самарской области по данному вопросу и направления материалов в региональное УФАС возбудили административное дело. В ведомстве установили, что цены не являются экономически обоснованными. Газовым компаниям выдали предупреждение с требованием скорректировать цены. Если они этого не сделают, то понесут ответственность, вплоть до штрафов.
Напомним, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство. В соответствии с ними, обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах имеет право Таких компаний в Самарской области шесть, и все они установили расценки на те виды работ, которые они обязаны проходить. Одна из компаний установила новые цены на услуги в сентябре прошлого года, остальные — с 1 января нынешнего года. Но их стоимость вызвала большие вопросы у региональных властей и жителей Самарской области.
Руководитель регионального УФАС Леонид Пак рассказал об итогах проверки экономической обоснованности тарифов. По его словам, в ведомстве проанализировали механизмы и обоснованность определения расценок на разные виды работ и сопоставили их с ценами в других регионах Приволжского федерального округа.
— Адекватного экономического обоснования организации нам не представили. На сегодняшний день средняя цена в Приволжском федеральном округе ниже той, которую установили газоснабжающие организации Самарской области. Вместе с тем, они не самые высокие в ПФО, выше в Саратовской и Оренбургской областях, Пермском крае, — сообщил Леонид Пак.
По итогам проверки УФАС пришло к выводу, что установленные расценки нельзя признать экономически обоснованными. Поэтому всем компаниям, которые обслуживают газовое оборудование в Самарской области, вынесли предупреждение и обязали устранить нарушения до 8 мая. Также они должны сделать перерасчет с момента установления расценок и привести в соответствие с законом договоры с потребителями. Леонид Пак отметил, что если компании этого не делают, что к ним могут применить меры судебного характера.
Дмитрий Азаров поблагодарил УФАС Самарской области и профильные ведомства правительства за проделанную работу по этому вопросу и принятые по его итогам меры реагирования.
Представители газовых компаний доложили губернатору о том, из чего складываются расценки на их услуги, и пообещали устранить нарушения в срок. Дмитрий Азаров отметил, что дальнейший порядок действий должен четко соблюдаться всеми газораспределительными организациями и подчеркнул, что до установления новых расценок новые квитанции не должны выставляться, а пени за уже выставленные и неоплаченные квитанции не должны начисляться.