Газовые компании в Самаре обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования

Напомним, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство. В соответствии с ними, обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах имеет право Таких компаний в Самарской области шесть, и все они установили расценки на те виды работ, которые они обязаны проходить. Одна из компаний установила новые цены на услуги в сентябре прошлого года, остальные — с 1 января нынешнего года. Но их стоимость вызвала большие вопросы у региональных властей и жителей Самарской области.