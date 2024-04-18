Володин заявил, что любая страна ради суверенитета обязана принять закон об иноагентах

По словам Володина, выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства, не своей страны точно. Также он напомнил, что история закона об иноагентах началась в 1938 году в США, и отметил, что его нормы до сих пор остаются самыми жесткими в мире. «Они позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова. Затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований установлена уголовная ответственность до пяти лет. Сегодня, помимо США, в той или иной форме законодательство об иноагентах, но более либеральное, чем американское, действует в Британии, Израиле, Австралии, других странах. В России, кстати, закон принят в 2012 году», — добавил председатель Госдумы.