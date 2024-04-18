Володин заявил, что любая страна ради суверенитета обязана принять закон об иноагентах

«В Грузии бушуют страсти. Обсуждается закон об иноагентах. Его критики говорят, что принятие законопроекта выгодно России. В этой связи правильно сказать следующее: любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», — отметил он.
По словам Володина, выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства, не своей страны точно. Также он напомнил, что история закона об иноагентах началась в 1938 году в США, и отметил, что его нормы до сих пор остаются самыми жесткими в мире. «Они позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова. Затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований установлена уголовная ответственность до пяти лет. Сегодня, помимо США, в той или иной форме законодательство об иноагентах, но более либеральное, чем американское, действует в Британии, Израиле, Австралии, других странах. В России, кстати, закон принят в 2012 году», — добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что, несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, недавно приняты законы также в Венгрии и Киргизии. «Сейчас законодательные инициативы об ограничении иностранного влияния рассматриваются не только в Грузии, но и во Франции. Только в Париже в отличие от Тбилиси — ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза. Все из-за политики Вашингтона, в основе которой принцип собственной исключительности, превосходства американцев над другими, а также двойных стандартов», — подчеркнул он.
«Одним странам, если они готовы служить Вашингтону, — можно принимать законы об иноагентах. Но только с разрешения США. Другим, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, — нельзя. В этом случае организуются уличные протесты, беспорядки, внешнее давление. Ровно это происходит в Грузии», — считает председатель Госдумы.
По его словам, «такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать».
О законопроекте
В среду парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз.
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».