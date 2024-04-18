Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо воронежских судей подали заявления об отставке

С их пожеланиями ознакомилась квалификационная коллегия судей.

На заседании областной ККС, которое состоялось накануне, 17 апреля, рассматривали вопросы о сложении полномочий четырех судей. Информация об этом размещена на сайте ККС.

В отставку собрались — зампредседателя Лискинского райсуда Марина Спицына, судья Ленинского райсуда Алексей Горшенев, а также мировые судьи Александр Орлов (Каширский район) и Денис Фролов (Рамонский район).

Любопытно, что Спицына на текущей должности не проработала и шести месяцев — ее назначили в декабре 2023 года. А вот у Горшенева куда более внушительный стал в Ленинском райсуде — 28 лет.