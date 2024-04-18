Токаев назначил послов в ряде стран

Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;