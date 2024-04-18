Страны G7 рассказали о планах на замороженные активы России

Ранее, 16 апреля, Reuters писало, что в случае передачи украинской стороне конфискованных российских активов она не сможет получить всю сумму разом. Одно из наиболее перспективных предложений касательно активов, находящихся на рассмотрении, состоит в том, чтобы страны G7 перевели проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине, отметило агентство.