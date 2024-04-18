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Страны G7 рассказали о планах на замороженные активы России

Государства «большой семерки» (G7) планируют сохранить активы РФ замороженными до тех пор, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за ущерб, нанесенный в рамках конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне 17 апреля.

Источник: Freepik

«Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — говорится в релизе.

При этом там отмечается, что «большая семерка» продолжит изучать способы использования российских активов для поддержки Киева. Обновленная информация будет предоставлена перед июньским саммитом в Италии.

Указывается, что G7 приветствуют предложение Евросоюза (ЕС) направить замороженные активы РФ в пользу Украины, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России.

Ранее, 16 апреля, Reuters писало, что в случае передачи украинской стороне конфискованных российских активов она не сможет получить всю сумму разом. Одно из наиболее перспективных предложений касательно активов, находящихся на рассмотрении, состоит в том, чтобы страны G7 перевели проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине, отметило агентство.

МИД России еще 10 февраля пообещал жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы Евросоюза по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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