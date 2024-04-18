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Спасал других, истекая кровью: Александр Покумейко из Хабаровска получил медаль «За отвагу»

Военного из Хабаровского края наградили за спасение товарищей в зоне СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Еще один военный из Хабаровского края удостоен медали «За отвагу». Старший сержант Александр Покумейко проявил смелость в зоне спецоперации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В зону СВО мужчина убыл в составе мотострелкового соединения ВВО. Во время выполнения боевой задачи его взвод попал под артиллерийский огонь противника. Александр Покумейко скомандовал личному составу идти в укрытие, но заметил, что несколько человек получили ранения.

— Увидев раненых товарищей, Александр отправился на их эвакуацию с места обстрела. В ходе эвакуации старший сержант Покумейко получил осколочное ранение, но несмотря на это продолжил эвакуацию раненых сослуживцев, — рассказали в пресс-службе ВВО.

Благодаря смелости, отваге и мужеству старшего сержанта Александра Покумейко военные сохранили жизни. Указом Владимира Путина его наградили медалью «За отвагу».