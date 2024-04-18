Спасал других, истекая кровью: Александр Покумейко из Хабаровска получил медаль «За отвагу»

В зону СВО мужчина убыл в составе мотострелкового соединения ВВО. Во время выполнения боевой задачи его взвод попал под артиллерийский огонь противника. Александр Покумейко скомандовал личному составу идти в укрытие, но заметил, что несколько человек получили ранения.