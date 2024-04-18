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Куйвашев освободил победителей соревнований от уплаты налога на премии

Налог обнулится для получателей с 1 января 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение освободить победителей соревнований, конкурсов и прочих мероприятий, финансируемых из регионального бюджета, от уплаты налога на премии. Новая мера поддержки одобрена на заседании областного правительства 18 апреля.

Как отметил в департаменте информполитики, на Среднем Урале ежегодно получают финансовое поощрение за успехи различных сферах порядка 100 человек.

C 1 января 2024 года такой налог обнуляется для получателей:

премий спортивных состязаний «Игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”, “Игры сурдлимпийцев “Мы вместе. Спорт”;

премий губернатора в сфере здравоохранения.

премии губернатора имени Дегтярева.

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