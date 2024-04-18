Куйвашев освободил победителей соревнований от уплаты налога на премии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение освободить победителей соревнований, конкурсов и прочих мероприятий, финансируемых из регионального бюджета, от уплаты налога на премии. Новая мера поддержки одобрена на заседании областного правительства 18 апреля.