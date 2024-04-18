Освобождение Балаклавы стало для фашистов «точкой невозврата» — власти

18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот.
«Именно освобождение Балаклавы стало для фашистов “точкой невозврата”: после этого переломного события советские войска вплотную подошли к главному оборонительному рубежу плацдарма 17-й немецкой армии», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, в сводке за 18 апреля 1944 года было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.
«В этот священный для всех севастопольцев день мы отдаем дань памяти всем Героям, кто освобождал Балаклаву весной 1944 года, приближая победу Красной Армии», — заключил губернатор Севастополя.
В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.13 апреля глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием Симферополя.