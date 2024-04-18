Освобождение Балаклавы стало для фашистов «точкой невозврата» — власти

По словам Развожаева, в сводке за 18 апреля 1944 года было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.