В Евпатории назначили нового главу администрации

«Сегодня на очередной 83-й сессии Евпаторийского городского совета было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Александра Юрьева», — говорится в сообщении.
Иван Просоедов, исполняющий обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, сложил полномочия. Однако заявил, что продолжает работать в администрации и в команде Александра Юрьева в должности первого заместителя.
Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году — экономический факультет Университета экономики и управления.
Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем фирмы «Акро-Юг» по Автономной Республике Крым. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда «Черноморский благотворительный фонд»; политического консультанта народного депутата Украины; начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.
Активно занимался общественной деятельностью. С 2022 года по 2024 год — председатель Общественного совета Симферополя. С 2022 года являлся внештатным советником Главы Республики Крым.
Награжден медалями «За защиту Крыма» и «За защиту Республики Крым».