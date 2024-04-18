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Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов признался, что ездит на электросамокате

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов наездил на электросамокате больше 400 километров.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов признался, что сам использует сервисы для проката электросамокатов. Его пробег уже превысил 400 километров. Об этом вице-мэр заявил во время объезда города с журналистами.

— Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые абсолютно «безбашенно» со скоростью 25 километров в час «шарашат», абсолютно не обращают внимания на других. Не знаю, как быть, штрафовать, видимо, по-другому никак, — заявил Алексей Бубнов.

Заместитель главы города также отметил, что в мэрии уже велись разговоры о с сервисами проката. Темами для обсуждения стали неправильная парковка и другие проблемы. Однако на данный момент решения никакого не принято.

Сейчас администрация Екатеринбурга максимально старается контролировать безопасность передвижения самокатчиков и пешеходов. Бубнов вспомнил о том, что ситуации на контроле держит и Следственный комитет.