Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов признался, что ездит на электросамокате

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов признался, что сам использует сервисы для проката электросамокатов. Его пробег уже превысил 400 километров. Об этом вице-мэр заявил во время объезда города с журналистами.
— Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые абсолютно «безбашенно» со скоростью 25 километров в час «шарашат», абсолютно не обращают внимания на других. Не знаю, как быть, штрафовать, видимо, по-другому никак, — заявил Алексей Бубнов.
Заместитель главы города также отметил, что в мэрии уже велись разговоры о с сервисами проката. Темами для обсуждения стали неправильная парковка и другие проблемы. Однако на данный момент решения никакого не принято.
Сейчас администрация Екатеринбурга максимально старается контролировать безопасность передвижения самокатчиков и пешеходов. Бубнов вспомнил о том, что ситуации на контроле держит и Следственный комитет.