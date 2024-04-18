Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах

Парламент Грузии 4 апреля в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин. Документ инициировала оппозиционная политическая группа «Гирчи». Согласно действующей статье избирательного кодекса, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть хотя бы одна женщина. По мнению инициаторов, женщины в Грузии не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. А наличие квоты в законодательстве говорит о том, что в стране якобы угнетают женщин.