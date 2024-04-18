Игорь Кобзев зачитал ежегодное послание Законодательному Собранию Иркутской области

Дмитрий Брянский особо подчеркнул, что недавно Анатолий Турчак обозначил переход от партийного контроля к партийной помощи, партийной работе. «Мы полностью разделяем такой подход, — сказал он. — Мы договорились с Константином Борисовичем Зайцевым (председателем правительства Иркутской области — ред.) о проведении дней правительства Иркутской области на базе “Единой России”, когда министры будут общаться напрямую — при выезде в территории — и посредством видеоконференцсвязи с представителями профессиональных сообществ, которые будут собираться на базе первичных отделений партии. Это конкретные механизмы реализации тех задач, которые ставит перед нами губернатор. И поскольку в послании одно из ключевых мест заняли вопросы улучшения качества жизни жителей Иркутской области, строительство инфраструктурных и социальных объектов, этим вопросам мы будем также уделять большое внимание».