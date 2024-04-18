Игорь Кобзев зачитал ежегодное послание Законодательному Собранию Иркутской области

На зачитывании послания присутствовали депутаты Законодательного Собрания, сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств, почетные граждане Иркутской области и города Иркутска, мэры, общественные деятели, представители научного сообщества, участники специальной военной операции.
В послании были обозначены основные приоритеты социально-экономического развития Иркутской области и названы конкретные мероприятия, благодаря которым будут достигнуты поставленные задачи. Развитие энергетики, химической отрасли, газификация Иркутской области, дороги, жилье, повышение доходов населения, строительство новых учреждений образования, здравоохранения и многие другие вопросы прозвучали в послании.
Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерниковотметил: «Сегодня прозвучало много поручений от губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, которые он сформулировал, в том числе, и депутатам Законодательного Собрания Иркутской области. Мы эти поручения берем работу. Очень рассчитываем, что и правительство региона сделает соответствующие изменения в региональные программы, за счет чего будут наполнены финансовыми ресурсами те цели и установки, которые дал сегодня губернатор. Вот в таком системном планировании и коллективной работе всех ветвей власти, уровней власти и есть формула успеха в развитии Иркутской области. Сегодня важно, чтобы послание губернатора стало составной частью стратегического процесса планирования».
Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова отметила, что нынешнее послание отличалось от всех прежних. «Место проведения — то самое, которым может гордиться наш губернатор, — рассказала руководитель фракции “Единая Россия”. — Ни для кого не секрет, что его личная победа — строительство этого образовательного учреждения. Ну, а для всех жителей Иркутска это восстановление добрых душевных традиций, которые когда-то на этом месте гремели, и мы гремели в позитивном смысле на всю страну. Теперь справедливость восстановлена, и память хорошая восстановлена».
Наталья Дикусарова подчеркнула: «Само послание отличается от предыдущих, оно полностью переформатировано, состоит из дух больших частей. Первая часть — это блоки по общественной жизни, на которые сегодня необходимо обратить внимание. Это, безусловно, не просто отдельные сферы, а отдельные блоки, над которыми надо работать, чтобы наш регион по-другому стал себя позиционировать в современных социально-экономических условиях. Безусловно, начали с темы специальной военной операции».
Руководитель исполкома Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Брянский отметил, что в соответствии с направлениями, обозначенными в послании губернатора, будет скорректирована народная программа партии.
«Послание коррелируется с народной программой партии, и губернатор ставил задачу её ежегодного обновления в зависимости от текущей обстановки. Мы обязательно рассмотрим послание на предстоящей конференции регионального отделения “Единой России”, все пункты послания преломляются с партийной повесткой, с народной программой и партийными проектами. В такой единой сшивке мы и можем реализовать народную программу», — отметил он.
Дмитрий Брянский особо подчеркнул, что недавно Анатолий Турчак обозначил переход от партийного контроля к партийной помощи, партийной работе. «Мы полностью разделяем такой подход, — сказал он. — Мы договорились с Константином Борисовичем Зайцевым (председателем правительства Иркутской области — ред.) о проведении дней правительства Иркутской области на базе “Единой России”, когда министры будут общаться напрямую — при выезде в территории — и посредством видеоконференцсвязи с представителями профессиональных сообществ, которые будут собираться на базе первичных отделений партии. Это конкретные механизмы реализации тех задач, которые ставит перед нами губернатор. И поскольку в послании одно из ключевых мест заняли вопросы улучшения качества жизни жителей Иркутской области, строительство инфраструктурных и социальных объектов, этим вопросам мы будем также уделять большое внимание».
Задача, в решение которой партия намерена включиться уже сейчас — это формирование Байкальской школы кадрового резерва. «Мы понимаем, что большинство мандатов в представительных органах муниципальных образований в последние годы замещены людьми, выдвинутыми “Единой Россией”. Главы муниципальных образований, мэры также в большинстве случаев представляют нашу партию. И мы должны брать на себя общественно-политическую ответственность за тех кандидатов, которых мы выдвигаем. Нужно переходить к их обучению еще на этапе подготовки к выдвижению», — отметил Дмитрий Брянский.