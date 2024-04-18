В Молдове могут отменить результаты местных выборов — подан запрос в ЦИК

Друзья, сообщаем вам, что, как и обещали, мы инициировали юридические процедуры по аннулированию результатов ноябрьских всеобщих местных выборов 2023 года.
В Центральную избирательную комиссию подано заявление об отмене актов, подтверждающих результаты выборов, признании их недействительными и назначении даты новых всеобщих местных выборов.
Напомним, что недавно Конституционный суд признал неконституционными положения Кодекса о выборах, которые вводили ограничения для сотен граждан, членов партии «ШОР», баллотироваться на выборах.
Суд постановил, что парламент грубо нарушил Конституцию, приняв такие ограничения. Те же выводы были сделаны Венецианской комиссией и международными наблюдателями от ОБСЕ.
В условиях, когда сотни и даже тысячи кандидатов не смогли принять участие в выборах, а избиратели были лишены права избрать альтернативу, мы не можем говорить о свободных и справедливых выборах.
Легитимность всего избирательного процесса тотально дискредитирована.
Таким образом, только новые выборы — с участием всех кандидатов — исправят серьезную ошибку, допущенную этой политической группировкой, которая временно правит Республикой Молдова.
Мы не возлагаем больших надежд на ЦИК, которая политически полностью подчинена PAS. Но мы не сдадимся и продолжим нашу борьбу во всех национальных и международных судах.