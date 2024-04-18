Принадлежащий Коломойскому* пансионат в Крыму продали на торгах

«Недостроенный комплекс пансионата “Лазурный берег”, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому*, был национализирован парламентом Крыма 3 сентября 2014 года. Тогда же были национализированы и другие объекты олигарха в Крыму, в том числе другие санатории, земельные участки и помещения на южном берегу Крыма, а также сеть АЗС», — пишет РИА Новости.
Лот о продаже национализированного имущества был размещен на площадке торгов в начале 2024 года. Новым владельцем пансионата стало АО «Спутник менеджмент».
В описании лота говорится, что в Алуште продается группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком. Имущество находится в собственности Республики Крым.
В ноябре Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в южнобережном поселке Партенит, ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому.
В конце марта текущего года председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что национализация крымских активов украинских олигархов продолжится. Выявлением имущества украинских бизнесменов, спонсирующих киевский режим, занимается антитеррористическая комиссия.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов.