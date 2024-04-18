Принадлежащий Коломойскому* пансионат в Крыму продали на торгах

«Недостроенный комплекс пансионата “Лазурный берег”, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому*, был национализирован парламентом Крыма 3 сентября 2014 года. Тогда же были национализированы и другие объекты олигарха в Крыму, в том числе другие санатории, земельные участки и помещения на южном берегу Крыма, а также сеть АЗС», — пишет РИА Новости.