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Принадлежащий Коломойскому* пансионат в Крыму продали на торгах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Недостроенный комплекс-пансионат «Лазурный берег» в Алуште в Крыму продан на торгах за 881 009 900 рублей. Об этом сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС Торги. По информации РИА Новости, до национализации объект принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому*.

«Недостроенный комплекс пансионата “Лазурный берег”, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому*, был национализирован парламентом Крыма 3 сентября 2014 года. Тогда же были национализированы и другие объекты олигарха в Крыму, в том числе другие санатории, земельные участки и помещения на южном берегу Крыма, а также сеть АЗС», — пишет РИА Новости.

Лот о продаже национализированного имущества был размещен на площадке торгов в начале 2024 года. Новым владельцем пансионата стало АО «Спутник менеджмент».

В описании лота говорится, что в Алуште продается группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком. Имущество находится в собственности Республики Крым.

В ноябре Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в южнобережном поселке Партенит, ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому.

В конце марта текущего года председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что национализация крымских активов украинских олигархов продолжится. Выявлением имущества украинских бизнесменов, спонсирующих киевский режим, занимается антитеррористическая комиссия.

* Внесен в российский список террористов и экстремистов.