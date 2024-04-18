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Надежда Тихонова заявила о намерении баллотировать на пост губернатора Петербурга

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» в Санкт-Петербурге Надежда Тихонова выразила намерение баллотироваться на пост губернатора города, политические планы она подтвердила в личном Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

На данный момент госпожа Тихонова не предоставила подробностей о намерении выдвинуть свою кандидатуру. Политик сообщила, что детали появятся позже.

«Настало время сказать прямо: да, я намерена баллотироваться на пост губернатора Петербурга от партии “Справедливая Россия — За Правду”», — написала глава регионального отделения партии.

Выборы губернатора города пройдут в сентябре 2024 года. По словам спикера Законодательного собрания Александра Бельского, голосование намечено на 6, 7 и 8 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат Госдумы РФ и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что Надежда Тихонова может стать кандидатом в губернаторы Петербурга.