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Дату основания Краснодара изменили в Уставе города

Депутаты гордумы Краснодара поддержали изменение даты основания города.

Дату основания Краснодара изменили в Уставе города. Поправки поддержали депутаты городской Думы на очередном 73-м заседании под председательством.

В Уставе города была указана дата основания 1 января 1974 года. Но в региональной историографической литературе долга велась дискуссия по поводу ее точности. Теперь в документ внесут временной период «1793−1794».

«Существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой, если в Уставе будет предусмотрено, что город Краснодар-Екатеринодар основан казаками в период 1793—1794 годов для защиты южных рубежей России», — сказал замдиректора правового департамента Краснодара Михаил Димитренко.

Уточняется, что изменения внесут по результатам публичных слушаний.

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