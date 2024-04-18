Дату основания Краснодара изменили в Уставе города

«Существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой, если в Уставе будет предусмотрено, что город Краснодар-Екатеринодар основан казаками в период 1793—1794 годов для защиты южных рубежей России», — сказал замдиректора правового департамента Краснодара Михаил Димитренко.