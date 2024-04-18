Дату основания Краснодара изменили в Уставе города. Поправки поддержали депутаты городской Думы на очередном 73-м заседании под председательством.
В Уставе города была указана дата основания 1 января 1974 года. Но в региональной историографической литературе долга велась дискуссия по поводу ее точности. Теперь в документ внесут временной период «1793−1794».
«Существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой, если в Уставе будет предусмотрено, что город Краснодар-Екатеринодар основан казаками в период 1793—1794 годов для защиты южных рубежей России», — сказал замдиректора правового департамента Краснодара Михаил Димитренко.
Уточняется, что изменения внесут по результатам публичных слушаний.