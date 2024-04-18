Лукашенко поручил «без перебора» оформить Минск к ВНС

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусскую столицу нужно оформить ко Всебелорусскому народному собранию (ВНС) «без всякого перебора», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании оргкомитета ВНС.
«…Чтоб мы не тратили лишние деньги на пустоту… Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питания и проживания и заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы», — сказал глава государства.
Также Лукашенко подчеркнул, что нужно обеспечить нормальный и управляемый процесс работы ВНС. Есть и ряд других вопросов, которые еще не решены. Они касаются постоянного президиума, избрания заместителей председателя.
«Надо было бы посоветоваться, каким образом предлагать Всебелорусскому народному собранию формировать их (органы ВНС — Sputnik)», — отметил президент.
Ранее Центризбирком зарегистрировал 750 делегатов ВНС. Это 350 представителей от местных советов и 400 — от гражданского общества (крупных общественных организаций). Предельное число делегатов — 1200.
Утверждены и даты проведения заседания ВНС —
Ранее в столице уже неоднократно проводились ВНС, но тогда эти собрания не имели статуса конституционного органа.
По новой редакции Конституции, которая была принята в 2024 году, ВНС получило ряд серьезных полномочий.
Например, это право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности. ВНС может вводить чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов и так далее. Решения ВНС будут обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, другие решения госорганов и должностных лиц, противоречащие интересам нацбезопасности. Исключением — решения судов.