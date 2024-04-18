Лукашенко поручил «без перебора» оформить Минск к ВНС

«…Чтоб мы не тратили лишние деньги на пустоту… Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питания и проживания и заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы», — сказал глава государства.