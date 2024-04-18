Президенты Узбекистана и Таджикистана поговорили тет-а-тет

Президенты поговорили об углублении политического диалога, наращивании торгово-экономического сотрудничества, расширении межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.
Также они отметили, что реализация потенциала союзнических отношений требует повышения результативности контактов на всех уровнях.
В заключение Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
Напомним, что глава Узбекистана находится с государственным визитом в Таджикистане. Он продлится до 19 апреля.