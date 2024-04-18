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Президенты Узбекистана и Таджикистана поговорили тет-а-тет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели встречу в узком формате во «Дворце Нации» в Душанбе, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Президенты поговорили об углублении политического диалога, наращивании торгово-экономического сотрудничества, расширении межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.

Также они отметили, что реализация потенциала союзнических отношений требует повышения результативности контактов на всех уровнях.

В заключение Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.

Напомним, что глава Узбекистана находится с государственным визитом в Таджикистане. Он продлится до 19 апреля.

Шавкат Мирзиеев