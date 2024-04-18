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Безопасность людей в Крыму в приоритете — власти об указе о мигрантах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов.

Источник: РИА "Новости"

«В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать», — написал Константинов в Telegram-канале.

По его мнению, издание соответствующего указа — своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.

«Времена жесткие, и потому в приоритете у нас — безопасность наших людей».

подчеркнул Константинов

В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает «с чистым сердцем и добрыми намерениями», власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.

15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.