Безопасность людей в Крыму в приоритете — власти об указе о мигрантах

«В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать», — написал Константинов в Telegram-канале.
По его мнению, издание соответствующего указа — своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.
«Времена жесткие, и потому в приоритете у нас — безопасность наших людей».
В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает «с чистым сердцем и добрыми намерениями», власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.