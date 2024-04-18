Безопасность людей в Крыму в приоритете — власти об указе о мигрантах

«В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать», — написал Константинов в Telegram-канале.