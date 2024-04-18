РФ уведомили о нежелательности ее участия в церемониях памяти узников лагерей

На брифинге представитель МИД России также сказала, что власти Германия все еще не дали ответа на ноту, которая в марте была отправлена в министерство иностранных дел страны. В ней российская сторона требовала признать геноцидом преступления, которые Третий Рейх совершил на территории СССР. Мария Захарова добавила, что Германии не удастся отмолчаться и уйти от ответа.