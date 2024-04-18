РФ уведомили о нежелательности ее участия в церемониях памяти узников лагерей

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти», — сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована на YouTube).
Она добавила, что уведомление касается «тех самых официальных лиц, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти» о Второй мировой войне. По словам Марии Захаровой, Москва расценивает этот шаг как продолжение политизации исторической памяти в антироссийском ключе.
Международный день освобождения узников концлагерей отмечают 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные лагеря Бухенвальд подняли вооруженное восстание и захватили лагерь. Они удерживали его до прихода союзных войск.
На брифинге представитель МИД России также сказала, что власти Германия все еще не дали ответа на ноту, которая в марте была отправлена в министерство иностранных дел страны. В ней российская сторона требовала признать геноцидом преступления, которые Третий Рейх совершил на территории СССР. Мария Захарова добавила, что Германии не удастся отмолчаться и уйти от ответа.