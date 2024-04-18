Виталий Хоценко дал поручение главам районов Омской области в связи с началом субботников

«Прошу максимально всех пригласить к уборке нашего общего дома. Начинаем всеобластные субботники. Будем их проводить в течение месяца. Все учреждения, структуры и предприятия должны выйти и убраться. И самое большое внимание нужно уделить мемориалам воинской славы Великой Отечественной войны. Это первое, что нужно сделать — навести порядок там, чтобы к 9 Мая все было прибрано», — заявил Виталий Хоценко.