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Виталий Хоценко дал поручение главам районов Омской области в связи с началом субботников

В четверг, 18 апреля 2024 года, на заседании регионального правительства при участии глав районов губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил с 20 апреля областные субботники.

Руководителям территорий поручено организовать весеннюю расчистку населенных пунктов. Все неравнодушные жители региона могут принять участие в весенних субботниках в рамках месячника чистоты.

«Прошу максимально всех пригласить к уборке нашего общего дома. Начинаем всеобластные субботники. Будем их проводить в течение месяца. Все учреждения, структуры и предприятия должны выйти и убраться. И самое большое внимание нужно уделить мемориалам воинской славы Великой Отечественной войны. Это первое, что нужно сделать — навести порядок там, чтобы к 9 Мая все было прибрано», — заявил Виталий Хоценко.

Также, по словам губернатора, необходимо убрать въезды в населенные пункты, придорожные полосы, внутри самих поселений.

Виталий Хоценко отметил, что обязательно будет обращать внимание на качество уборки во время рабочих поездок в районы.

«Начинайте благоустраивать те объекты, которые выбраны людьми по программе местных инициатив: проводите торги по выборам подрядных организаций, приступайте к реализации проектов», — добавил Виталий Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что нужно обсудить с людьми и на следующий год максимально учесть в программе проекты благоустройства мемориалов воинской славы к 80-летию Великой Победы.