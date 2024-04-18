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Радий Хабиров рассказал о капремонте уфимских поликлиник

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал о капремонте поликлиник в Уфе.

Источник: соцсети

Глава региона подчеркнул, что капремонта требует почти треть зданий уфимских поликлиник, почти половина оборудования эксплуатируется больше десяти лет.

До 2029 года капремонт проведут в 34 медорганизациях. На эти цели будет выделено 3,5 млрд рублей. Еще 4,5 млрд рублей пойдут на оснащение поликлиник медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой.

На 2024 год мы запланированы работы в детских поликлиниках № 2 и № 5, РКБ им. Куватова, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Городской детской больнице № 17. Также будет разработана проектно-сметная документация по ГКБ № 8.

Пациентов и врачей на время ремонта переведут в другие корпуса или ближайшие медучреждения.

медицина