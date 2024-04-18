Радий Хабиров рассказал о капремонте уфимских поликлиник

Глава региона подчеркнул, что капремонта требует почти треть зданий уфимских поликлиник, почти половина оборудования эксплуатируется больше десяти лет.
До 2029 года капремонт проведут в 34 медорганизациях. На эти цели будет выделено 3,5 млрд рублей. Еще 4,5 млрд рублей пойдут на оснащение поликлиник медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой.
На 2024 год мы запланированы работы в детских поликлиниках № 2 и № 5, РКБ им. Куватова, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Городской детской больнице № 17. Также будет разработана проектно-сметная документация по ГКБ № 8.
Пациентов и врачей на время ремонта переведут в другие корпуса или ближайшие медучреждения.