Песков назвал незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ

«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы», — сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал сообщения французских СМИ об аресте в этой стране виллы, принадлежащей одному из российских бизнесменов.