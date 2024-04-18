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Песков назвал незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Франции, накладывая арест на собственность российских граждан, подрывают основы собственной правовой системы, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2023

«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы», — сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал сообщения французских СМИ об аресте в этой стране виллы, принадлежащей одному из российских бизнесменов.

Песков обратил внимание на то, что российская сторона уже неоднократно заявляла о своей позиции на этот счет.

Он отказался от дальнейших комментариев по данной теме, объяснив, что «вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — не совсем прерогатива Кремля».

Песков Дмитрий