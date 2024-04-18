Песков назвал незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ

«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы», — сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал сообщения французских СМИ об аресте в этой стране виллы, принадлежащей одному из российских бизнесменов.
Песков обратил внимание на то, что российская сторона уже неоднократно заявляла о своей позиции на этот счет.
Он отказался от дальнейших комментариев по данной теме, объяснив, что «вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — не совсем прерогатива Кремля».