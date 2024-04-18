Кремль прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора

«Президент всегда очень внимательно относятся к людям и требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, заботах и чаяниях. Поэтому да, в этом плане он очень требователен», — сказал представитель Кремля.
17 апреля Путин призвал губернатора Моора не называть людей упертыми.
Президент на совещании с членами правительства потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков.
Кроме того, президент заявил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков.