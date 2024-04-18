Губернатор представил ежегодный отчет о работе правительства Ростовской области

Сегодня, 18 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил перед депутатами Законодательного собрания Дона с отчетом о работе правительства региона за 2023 год.
Прежде всего донской глава дал оценку экономическому развитию Ростовской области, отметив «успешную реализацию задач по выходу на траекторию устойчивого роста». Положительной динамике не помешали масштабные исторические вызовы. Прогнозные ожидания выполнили с превышением.
— Рост валового регионального продукта в 2023 году должен втрое превысить прогноз и достигнуть 4,5%. Нарастили объем инвестиций в основной капитал, за вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции — на 7,5%
Губернатор добавил, что область — лидер среди регионов по удельному весу организаций, развивающих техноинновации (47%), и на втором — по инновационной активности предприятий (26%).
Стабильным на Дону также остается рынок труда — среднемесячная зарплата в 2023 году увеличилась на 15%, а реальная — на 8%. Регистрируемая безработица при этом за год снизилась на 0,1%, к этому моменту она составляет 0,3%.