В Приднестровье призвали установить миротворческий пост у Дубоссарской ГЭС

Приднестровская делегация в ОКК также сообщает, что соответствующее обращение поступило от руководства Дубоссарской ГЭС. Отмечается, что оно обосновано напряженной обстановкой в регионе в последнее время, в том числе вокруг Приднестровья, а также недавними событиями на приднестровских режимных объектах. «В последнее время общая военно-политическая обстановка в Причерноморье в целом и в бассейне реки Днестр серьезно изменилась, что вызывает обоснованную тревогу у местного населения, которое полностью зависит от работы ГЭС, а также отчетливо понимает, что в случае повреждения тела плотины неминуемо возрастает опасность подтопления больших густонаселённых территорий как на левом, так и на правом берегах Днестра, а это чревато неисчислимыми бедствиями для жителей этих районов», — отмечено в обращении.