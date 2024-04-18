Заксобрание Калининградской области одобрило льготы многодетным семьям

В частности, региональные власти отменяют критерий нуждаемости для многодетных семей в части получения ежемесячной выплаты в сумме 2089 рублей, ежегодной разовой выплаты на подготовку ребенка к школе в сумме 5000 рублей, выплаты семейного регионального капитала при рождении третьего и последующего детей в сумме от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. Эти меры планируется распространить на все многодетные семьи, в которых есть дети до 18 лет, либо студенты-очники в возрасте до 23 лет.