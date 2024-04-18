Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ после задержания подозреваемых в шпионаже

В четверг Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу России. Их ведомство называет «германо-российскими гражданами». Обоих подозревают в работе на иностранную спецслужбу. Один из задержанных, Дитер С., к тому же подозревается «в участии в сговоре для организации подрыва, а также поджога, шпионаже с целью совершения диверсий и представляющей угрозу безопасности съемки военных объектов». Как считает ведомство, он «находится в контакте с человеком, связанным с российской спецслужбой», и с октября 2023 года якобы обсуждал с ним возможное проведение диверсий на территории ФРГ. Они якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины. Другой задержанный, Александр Й., начал ему помогать с марта 2024 года.