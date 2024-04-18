Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ после задержания подозреваемых в шпионаже

ТАСС пока не располагает комментарием российской дипмиссии в связи с вызовом посла РФ.
Задержание мужчин прокомментировала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. «Наши органы безопасности предотвратили возможные взрывы, которые были направлены на то, чтобы подорвать нашу военную помощь Украине», — утверждала Фезер, слова которой приводит журнал Der Spiegel. «Мы продолжим оказывать массированную поддержку Украине и не дадим себя запугать», — заявила она.
В четверг Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу России. Их ведомство называет «германо-российскими гражданами». Обоих подозревают в работе на иностранную спецслужбу. Один из задержанных, Дитер С., к тому же подозревается «в участии в сговоре для организации подрыва, а также поджога, шпионаже с целью совершения диверсий и представляющей угрозу безопасности съемки военных объектов». Как считает ведомство, он «находится в контакте с человеком, связанным с российской спецслужбой», и с октября 2023 года якобы обсуждал с ним возможное проведение диверсий на территории ФРГ. Они якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины. Другой задержанный, Александр Й., начал ему помогать с марта 2024 года.
Дитер С. фотографировал и записывал на видеокамеру передвижения военной техники и транспортировку военных товаров и якобы передавал информацию контактному лицу. По информации прокуратуры, в период с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года Дитер С. входил в одно из подразделений ДНР. В связи с этим его подозревают в участии в иностранной террористической организации, а также в подготовке насильственного преступления, представляющего угрозу госбезопасности. Операция по задержанию была проведена накануне в городе Байройт (федеральная земля Бавария). Сейчас оба находятся в СИЗО.