Колониальный подход США к Украине и корректность губернаторов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. По видеосвязи он поговорит с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, вышедшим на работу после покушения, и главой Крыма Сергеем Аксеновым. «Состоится серьезный разговор».
Об американской помощи Киеву
Что касается новых предложений по выделению Соединенными Штатами средств Киеву, «при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечением гарантированной прибыли для США».
«Американцы себя не забывают», и при любых формах помощи Украине «значимая часть выделяемых средств» остается в американском военно-промышленном комплексе.
«Украина мало того, что должна за это воевать, но теперь еще ее и обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика Соединенных Штатов».
«Это неспособно повлиять на исход развития ситуации на фронтах. Все специалисты невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятная для украинской стороны».
О задержании подозреваемых в шпионаже в Германии
«Не располагаю никакой информацией на этот счет».
Об использовании маткапитала в зонах половодья
У Кремля нет позиции по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова запретить использование материнского капитала для строительства и приобретения жилья в зонах подтопления: «Этот вопрос не рассматривался».
О домашнем насилии
Показатели домашнего насилия в России невысоки. В подготовленной к коллегии МВД РФ с участием президента статистике «среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали».
«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным», в том числе арест виллы некоего российского бизнесмена, о котором сообщили французские СМИ.
«Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы».
О видео с человеком, похожим на главу МЧС по Чечне
Появление видео, где похожий на руководителя МЧС по Чечне мужчина нарушает правила дорожного движения, не в компетенции Кремля: «Это не наш вопрос». Нужно обращаться в профильные ведомства и «там справляться».
О важности корректности
Путин в том числе в закрытых беседах с главами регионов «всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях». «В этом плане он очень требователен».