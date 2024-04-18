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Губернатор призвал муниципальных чиновников вовремя ликвидировать свалки

Ростовская область, 18 апреля 2024. DON24.RU. В Ростовской области по итогам за 2023 год ликвидировано более 100 свалочных очагов, выявленных в предыдущие годы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе отчета о результатах деятельности правительства Дона за 2023 год.

Кроме этого, благоустроено 39 дворовых территорий, 124 общественных территории, выявлено 70 мест несанкционированного размещения отходов — большая часть очагов ликвидирована.

«По просьбе людей количество обустроенных дворовых территорий будет расширено», — сказал Василий Голубев.

Также глава региона обратился к муниципальным чиновникам с просьбой о своевременной ликвидации мелких свалочных очагов.

«Коллеги, значительно проще ликвидировать мелкий очаг мусора, чем создать крупную свалку и месяцами ее убирать. Поэтому мониторинг всех территорий муниципальных образований, всех поселенческих территорий должен быть постоянный. Для этого необходимо работать с людьми и быстро реагировать».