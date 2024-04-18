Губернатор призвал муниципальных чиновников вовремя ликвидировать свалки

Ростовская область, 18 апреля 2024. DON24.RU. В Ростовской области по итогам за 2023 год ликвидировано более 100 свалочных очагов, выявленных в предыдущие годы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе отчета о результатах деятельности правительства Дона за 2023 год.