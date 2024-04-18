Губернатор призвал муниципальных чиновников вовремя ликвидировать свалки

Кроме этого, благоустроено 39 дворовых территорий, 124 общественных территории, выявлено 70 мест несанкционированного размещения отходов — большая часть очагов ликвидирована.
«По просьбе людей количество обустроенных дворовых территорий будет расширено», — сказал Василий Голубев.
Также глава региона обратился к муниципальным чиновникам с просьбой о своевременной ликвидации мелких свалочных очагов.
«Коллеги, значительно проще ликвидировать мелкий очаг мусора, чем создать крупную свалку и месяцами ее убирать. Поэтому мониторинг всех территорий муниципальных образований, всех поселенческих территорий должен быть постоянный. Для этого необходимо работать с людьми и быстро реагировать».