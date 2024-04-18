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Глеб Никитин призвал предпринимателей инвестировать в нижегородскую экономику

По его словам, сейчас бизнесу необходимо занимать освободившиеся ниши на рынке.

«Бизнесу сегодня важно не упустить возможности и активнее заниматься импортозамещением», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с предпринимателями «Вопросы бизнеса: открытый диалог» 18 апреля.

Он отметил высокую конкурентоспособность нижегородской продукции и призвал бизнес-сообщество занимать освободившиеся ниши на рынке.

«Ранее я говорил, к примеру, что нужно строить больше гостиниц, что будет спрос на их услуги — и это произошло. Инвестиции в эту отрасль пошли, правда, с опозданием. Поэтому нужно верить в перспективу и успевать принимать решения», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

По его словам, очень весомый вклад в экономику вносит сектор ОПК. Однако растет не только он.

Глеб Никитин отметил, что большие перспективы открыты в станкостроении и электронной промышленности.

«Нужно вовремя войти в эти проекты, — обратился он к нижегородским предпринимателям. — Все наложенные на Россию ограничения в конечном счете стали для нас благом и стимулом для развития».

Он также сообщил, что за последний год рост частных инвестиций в основной капитал в Нижегородской области составил 60%, что выше, чем в среднем по стране.

экономика