Глеб Никитин призвал предпринимателей инвестировать в нижегородскую экономику

«Ранее я говорил, к примеру, что нужно строить больше гостиниц, что будет спрос на их услуги — и это произошло. Инвестиции в эту отрасль пошли, правда, с опозданием. Поэтому нужно верить в перспективу и успевать принимать решения», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.