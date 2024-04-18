Южноуральцы одобрили изменения в Устав Челябинска и прямые выборы в гордуму

«Проект Устава разработан в связи с тем, что 28 марта законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов, он приведен в соответствие с действующим законодательством», — сообщили в гордуме.