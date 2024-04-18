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Южноуральцы одобрили изменения в Устав Челябинска и прямые выборы в гордуму

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля, ФедералПресс. В Челябинске в рамках публичных слушаний одобрили Устав города. Также было принято решение о ликвидации самостоятельности семи его районов и возвращении к прямым выборам в гордуму.

«Проект Устава разработан в связи с тем, что 28 марта законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов, он приведен в соответствие с действующим законодательством», — сообщили в гордуме.

Также в результате слушаний в устав вошла и статья о возвращении прямых выборов в гордуму. Вместо полусотни участников в нее войдут 37.

12 из них будут избираться по спискам политических партий, а 25 — по одномандатным округам.

Срок полномочий Челябинской городской думы первого созыва установлен на пять лет.