Южноуральцы одобрили изменения в Устав Челябинска и прямые выборы в гордуму

«Проект Устава разработан в связи с тем, что 28 марта законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов, он приведен в соответствие с действующим законодательством», — сообщили в гордуме.
Также в результате слушаний в устав вошла и статья о возвращении прямых выборов в гордуму. Вместо полусотни участников в нее войдут 37.
12 из них будут избираться по спискам политических партий, а 25 — по одномандатным округам.
Срок полномочий Челябинской городской думы первого созыва установлен на пять лет.