Мэру Челябинска внесли представление из-за подтопленных подвалов

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев заинтересовался ситуацией с подтоплением подвалов жилых домов в Челябинске канализационными водами. Мэру Наталье Котовой внесли представление, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Речь о двух сотнях жилых домов в Советском и Ленинском районах. Сообщается, что причинами аварий стали изношенные системы водоотведения и засорение канализации мусором. Ещё одной проблемой назвали отток кадров из организации, ответственной за сети.



После проверки и совещания с участием представителей прокуратуры и мэрии был принят ряд мер.



«Заключён договор подряда на очистку наружных сетей водоотведения, включая гидродинамическую промывку труб, что позволило стабилизировать ситуацию. Ресурсоснабжающей организацией приняты меры для своевременной отработки заявок по фактам затопления, по увеличению заработной платы работникам, заключены три договора с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по промывке системы водоотведения, назначен новый руководитель диспетчерской службы Ленинского района», — сообщили в надзорном ведомстве.



Уточняется, что аварийные условия, из-за которых топило подвалы, устранены.