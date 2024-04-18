Глава Башкирии объяснил, для чего решил баллотироваться на второй срок

«Полагаю, что нам это удастся. Мы вместе с республикой прошли и ковид — очень тяжелая история. Это мы сейчас быстро забываем, но это реально очень тяжелая история. Мы вместе с вами проходим всё, связанное со специальной военной операцией, с чудовищным на нас давлением, с санкционной политикой, которая доставляет очень большие проблемы для нашей экономики. Это надо понимать. Поэтому, мне кажется, сейчас этот период надо вместе пройти, — сказал, отвечая на вопрос главного редактора “Башинформа” Глава Башкирии. — Ну и, конечно, я тоже это должен сказать, определённый кураж ещё, как говорится, есть. Без него нельзя работать. Что я имею в виду под куражом? Что мне хочется сделать что-то такое, чем потом можно было гордиться. Чтобы республика говорила: вот как здорово. Поэтому и определенные амбициозные мысли есть, и амбициозные проекты тоже. Хочется эти амбиции реализовать, и без куража здесь, в хорошем смысле, наверное, сложно будет. Поэтому вот такие многоплановые моменты, а их много, которые в конечном счёте приводят к тому, что не просто хочу — не хочу, а я бы так сказал: нужно идти на выборы».