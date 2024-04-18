Глава Башкирии объяснил, для чего решил баллотироваться на второй срок

Как пояснил Радий Хабиров, отвечая на вопрос информационного агентства «Башинформ», когда он принимал решение участвовать в выборах или нет, то он исходил из ряда соображений. Во-первых, необходимо доделать начатые проекты. Некоторые из них планируется завершить в течение ближайших четырех-пяти лет.
Кроме того, важно понимать, что мы живем в очень непростое время, заявил Глава Башкирии, напомнив, что сам лично «в некотором смысле был инициатором создания наших добровольческих подразделений».
«Мы должным образом наладили работу по поддержке наших воюющих ребят. Вы знаете все эти меры поддержки, гуманитарные конвои. Мне кажется, было бы неправильно даже произносить вслух, что я не пойду. Считаю, что в это время не надо уходить с этой работы, — убежден Радий Хабиров. — Я также исходил из того, что у нашей управленческой команды что-то получилось. Мы, скажем так, те обещания, многие обещания, которые людям давали, мы их выполняем. Но есть ещё ряд обещаний, которые надо завершить и сделать».
В качестве третьей причины в пользу решения баллотироваться на второй срок Радий Хабиров назвал то, что надо всем вместе пройти непростые времена.
«Полагаю, что нам это удастся. Мы вместе с республикой прошли и ковид — очень тяжелая история. Это мы сейчас быстро забываем, но это реально очень тяжелая история. Мы вместе с вами проходим всё, связанное со специальной военной операцией, с чудовищным на нас давлением, с санкционной политикой, которая доставляет очень большие проблемы для нашей экономики. Это надо понимать. Поэтому, мне кажется, сейчас этот период надо вместе пройти, — сказал, отвечая на вопрос главного редактора “Башинформа” Глава Башкирии. — Ну и, конечно, я тоже это должен сказать, определённый кураж ещё, как говорится, есть. Без него нельзя работать. Что я имею в виду под куражом? Что мне хочется сделать что-то такое, чем потом можно было гордиться. Чтобы республика говорила: вот как здорово. Поэтому и определенные амбициозные мысли есть, и амбициозные проекты тоже. Хочется эти амбиции реализовать, и без куража здесь, в хорошем смысле, наверное, сложно будет. Поэтому вот такие многоплановые моменты, а их много, которые в конечном счёте приводят к тому, что не просто хочу — не хочу, а я бы так сказал: нужно идти на выборы».