Радий Хабиров рассказал, что обсуждалось на закрытой части встречи с Путиным

«Большая, амбициозная задача — это строительство Южного обхода Уфы. В этом году большую часть комплекса мы завершим. Кроме того, это улица Пугачева, развязки, порядок там наведем. Это серьезный проект, стоимостью более 30 млрд рублей. Южный обход еще более сложный, он включает строительство моста в районе “Меги”, два путепровода, дорога протяженностью более 2 км. Это стоит порядка 40 млрд рублей, для решения этой задачи необходима поддержка федерального центра. Зато благодаря этому мы разгрузим транспортные потоки в Уфе», — отметил Радий Хабиров.