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Радий Хабиров рассказал, что обсуждалось на закрытой части встречи с Путиным

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с представителями республиканских СМИ, отвечая на вопрос главного редактора ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова, рассказал о том, какие вопросы он обсудил в ходе закрытой части рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, она состоялась 9 апреля, о чем рассказывал «Башинформ».

Источник: Башинформ

Радий Хабиров отметил, что на встрече с Президентом обсуждались вопросы, связанные с поддержкой специальной военной операции, а также реализации масштабных проектов в республике.

«Большая, амбициозная задача — это строительство Южного обхода Уфы. В этом году большую часть комплекса мы завершим. Кроме того, это улица Пугачева, развязки, порядок там наведем. Это серьезный проект, стоимостью более 30 млрд рублей. Южный обход еще более сложный, он включает строительство моста в районе “Меги”, два путепровода, дорога протяженностью более 2 км. Это стоит порядка 40 млрд рублей, для решения этой задачи необходима поддержка федерального центра. Зато благодаря этому мы разгрузим транспортные потоки в Уфе», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии сообщил также, что обсуждал с Владимиром Путиным вопросы строительства клинического госпиталя ветеранов войн, лидерской образовательной школы. По ним на федеральном уровне приняты положительные решения.

Путин Владимир