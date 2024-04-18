Радий Хабиров пояснил свою позицию по громкому делу экс-директоров АО «Башспирт»

«Я в таких вопросах всегда стараюсь быть очень аккуратным, всегда смотрю на них как профессиональный юрист. Поставит точку в деле решение суда, поэтому посмотрим, что происходит. Но для понимания, та управленческая команда, которая была, их работа меня не устраивала. Именно поэтому в свое время я их заменил. Меня не устраивали финансово-экономические показатели, тенденции развития “Башспирта”, объемы продаж, выручки и так далее. Мы туда завели новый менеджмент, причем, наверное, вы помните, что, когда мы его завели, опять была неудачная кандидатура, которая не очень эффективно справилась. Вот сейчас, уже на протяжении почти двух лет, там работает довольно опытный руководитель — Раиф Рамазанович Абдрахимов, который имеет достаточные компетенции и качества», — высказался руководитель региона.