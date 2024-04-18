Радий Хабиров пояснил свою позицию по громкому делу экс-директоров АО «Башспирт»

«Я в таких вопросах всегда стараюсь быть очень аккуратным, всегда смотрю на них как профессиональный юрист. Поставит точку в деле решение суда, поэтому посмотрим, что происходит. Но для понимания, та управленческая команда, которая была, их работа меня не устраивала. Именно поэтому в свое время я их заменил. Меня не устраивали финансово-экономические показатели, тенденции развития “Башспирта”, объемы продаж, выручки и так далее. Мы туда завели новый менеджмент, причем, наверное, вы помните, что, когда мы его завели, опять была неудачная кандидатура, которая не очень эффективно справилась. Вот сейчас, уже на протяжении почти двух лет, там работает довольно опытный руководитель — Раиф Рамазанович Абдрахимов, который имеет достаточные компетенции и качества», — высказался руководитель региона.
По словам Радия Хабирова, «Башспирт» занимает третье место по производству водки в Российской Федерации. Раньше к первой семерке даже не подходили. Объемы продаж и выручки за первый квартал увеличились более чем в 40 раз. Предприятие, которое регулярно не показывало прибыль, за первый квартал показало впервые 51 млн рублей прибыли.
«Поэтому сейчас предприятие находится в хорошей фазе развития. Бизнес, связанный с производством алкоголя, продажи, он не простой, очень конкурентный и жестко регулируемый. И вы знаете, есть и проблемы с суррогатным алкоголем, который соответственно бьет по экономике, — подчеркнул Радий Хабиров. — Что совершено предыдущим руководством, я думаю, установит следствие и суд. И соответственно, там мы будем просто за этим смотреть. Но причину я вам объяснил».