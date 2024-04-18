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Радий Хабиров рассказал, национализируют ли «Уфанет»

Глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с представителями СМИ и блогерами в межвузовском кампусе ответил на вопрос по поводу возможной передачи интернет-провайдера «Уфанет» в пользу государства.

Источник: Башинформ

Ранее к этому призывал депутат Госдумы Александр Хинштейн в связи с недавними скандалами между акционерами компании.

«Я примерно знаю, в чем там проблема, и пересекался по данному поводу с Хинштейном. Это его позиция. Но это довольно серьезные вещи, которые, в общем-то, надо доказывать. Насколько я понимаю, это довольно известные люди в республике, у них периодически возникают конфликты. Это их личное дело, пусть сами разруливают. Мы будем наблюдать и посмотрим, чем все это закончится», — сказал руководитель региона.