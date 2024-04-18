Радий Хабиров рассказал, национализируют ли «Уфанет»

«Я примерно знаю, в чем там проблема, и пересекался по данному поводу с Хинштейном. Это его позиция. Но это довольно серьезные вещи, которые, в общем-то, надо доказывать. Насколько я понимаю, это довольно известные люди в республике, у них периодически возникают конфликты. Это их личное дело, пусть сами разруливают. Мы будем наблюдать и посмотрим, чем все это закончится», — сказал руководитель региона.